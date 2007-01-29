Звезда «Очень страшного кино» приготовила сюрприз любителям черных комедий

Актриса Анна Фарис представила на кинофестивале независимого кино Сандэнс свой новый "черный" фильм. Женщины редко становятся хорошими комедиантами - не в их природе, чтобы над ними смеялись. Нужно быть, наверное, очень смелой и уверенной в себе, или очень глупой, чтобы посвятить свою жизнь ролям исключительно тупых героинь в архитупых комедиях с черным оттенком. 30-летней Анне Фарис (Anna Faris) удалось убить сразу двух зайцев – хоть она и играет совершенно неадекватных героинь (главная героиня всех частей «Очень страшного кино» Синди Кемпбелл, роль помешанной на анорексии звезды в «Трудностях перевода», роль добродушной дурочки из офиса в «Моей супербывшей» и т.п.), ее лично в жизни никто тупой не считает. Возможно, девушке просто нравится дурачиться и корчить всякие мордахи в кино. И вот новый подарок от «королевы черных комедий» - фильм «Хорошего дня» (Smiley Face). Комедию также переводят как «Улыбчивая мордашка» или «Хохотушка» - официального «русского» имени в прокате у него еще нет. Сюжет пересказывать бесполезно – попробуйте пояснить, о чем фильм «Очень страшное кино». В лучшем случае, на вас посмотрят, как на идиота. Для затравки достаточно сказать, что это история молодой актрисы, которая случайно съедает все кексы с марихуаной своей соседки по комнате. После этого ее день превращается в полную катастрофу. Анна Фарис, дочь ирландца и немки, выросла в Эдмондe (Вашингтон, север Сиэттла). Родители одобряли ее стремление стать актрисой и, когда Анне было всего 9 лет, она сыграла свою первую роль в Сиэттлском театре (Seattle Repertory Theater). После окончания школы она поступила в Вашингтонский университет, где изучала английскую литературу. Первой большой ролью в кино для нее стала роль Джанелль Бэй в фильме «Переулок влюбленных» (1999). Однако тогда девушку никто не заметил. А вот дурочка Синди Кемпбелл из фильма «Очень страшное кино» стала визитной карточкой для Анны. Анна - натуральная блондинка, но для роли Синди Кемпбелл она перекрасила волосы в чёрный цвет, после чего все стали ошибочно считать ее брюнеткой. Кажется, для Анны нет запретных тем и ситуаций, над которыми она умеет посмеяться и, что самое главное, еще и зрителей рассмешить. Фаны актрисы могут спать спокойно – пока что Фарис не собирается менять свое амплуа. И уже в 2008 году порадует своих любителей черных комедий пятой частью «Очень страшного кино». А пока – наслаждайтесь ее улыбкой и «Хорошего вам дня».