У Сереги сорвались концерты в США

На днях посольство Америки в Киеве без объяснения причин аннулировало американскую визу известному рэперу Сереге и его команде. А ведь певец вот-вот собирался выехать в Америку с гастрольным туром. В итоге запланированные в ближайшее время концерты Сереги в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и других городах пришлось отложить на неопределенный срок. По одной из версий, американцы аннулировали визу певца из-за некорректной информации, которую рэпер оставил, заполняя анкету в посольстве. Якобы в графе цель поездки Серега указал «на съемки клипа», в то время как в Америке во всю шли анонсы предстоящих концертов. Сотрудники американского посольства могли предположить, что таким образом певец хотел избежать уплаты налогов. Для Сереги такие вести стали полной неожиданностью. Комментировать нюансы заполнения анкеты он не стал. На вопрос, в чем дело, пресс-служба певца отшучивается, мол, ситуация связана с криминальным прошлым рэпера. А если серьезно... - Несмотря на то, что все билеты на концерты Сереги в США были проданы задолго до начала тура, американское посольство в последний момент аннулировало визы артистов, - прокомментировала ситуацию «Комсомолке» пресс-атташе певца Анастасия Соловей. - Даже вмешательство сенатора Нью-Йорка Карла Крюгера, обращавшегося за помощью в консульство, не помогло. Вследствие этого недоразумения концерты, которые должны были состояться в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Филадельфии пришлось отменить. О новых датах тура будет объявлено позже. Между нами говоря, Серега не паникует. У него есть уверенность, что в ближайшее время вопрос решится в его пользу. Каким образом певец собирается восстанавливать визу, остается загадкой. Может, как поется в его песне, поможет «Миллион, миллион долларов США».