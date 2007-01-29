Мэрайя Кэри не смогла раздеться для Playboy

Но несмотря на это, певице все же удалось попасть в весенний номер популярного мужского журнала. E! News сообщает, что фотосессия Мэрайя Кэри (Mariah Carey) будет размещена в номере Playboy за март, и, к счастью, она не будет обнаженной. По слухам, певица сама настояла на том, чтобы не раздеваться и сама подбирала одежду, в которой ее будут фотографировать. Недавние фото Мэрайи в костюмах ее "собственного сочинения", которые мы публикуем в галерее, служат хорошим намеком на то, что мартовский Playboy покупать совсем не стоит.