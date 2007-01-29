Майкл Джексон возвращается на постоянное место жительства в США

Американский поп-певец Майкл Джексон приехал в США и планирует вернуться в страну на постоянное место жительства. Об этом сообщил представитель певца, который отказался уточнять, где именно в США сейчас находится знаменитость. Майкл Джексон два года прожил за пределами Америки. Не так давно Джексона видели на траурной церемонии прощания с Джеймсом Брауном, а чуть позднее в Лас-Вегасе, где он делал покупки в магазине модной одежды, передает "Америка.Ру". Джексон уехал из Соединенных штатов после судебного процесса по обвинению певца в совращении несовершеннолетних. После этого он лишь дважды появлялся на публике: в мае 2006 года в Японии его наградили премией национального канала MTV, в ноябре - в Лондоне, на церемонии World Music Awards. Причем в последний раз он был освистан поклонниками. Ближайший выход Джексона на сцену должен состоятся в марте 2007 года. Напомним, что в декабре Джексон подал иск против бухгалтеров, которые вели его дела. Он обвинил компании Bernstein, Fox, Whitman, Goldman и Sloan в "халатности ведения дел и нарушении финансовой дисциплины". Джексон утверждал, что контракты заключались без его ведома, не всегда его точно информировали о состоянии финансов. В апреле прошлого года Джексон решил реструктуризировать свои долги, которых у него набралось на 270 млн. долларов. Дабы погасить некоторую часть долгов, поп-певец намеревался продать 50% своей доли в компании Sony/ATV Music Publishing, которая является владельцем издательских прав на 300 тыс. композиций.