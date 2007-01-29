Джордж Клуни опроверг слухи об отношениях с Памелой Андерсон

Между Джорджем Клуни (George Clooney) и Памелой Андерсон (Pamela Anderson) нет любовных отношений. Как сообщает онлайн агентство “digitalspy.co.uk”, Клуни был шокирован , когда до него дошли слухи о том, что он провёл время за романтическим ужином с Памелой Андерсон в California Valley. Он сказал в интервью: ” Я работал с Памелой семь лет назад и с тех пор её не видел. И я никогда ещё не был в этом ресторане.” Пару дней назад в американских сми прошла информация, что Джорджа и Пам видели в одном из ресторанов вместе.