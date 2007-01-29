Dolce & Gabbana: Секс, деньги, гламур

На любой неделе моды есть свои фавориты. Мы старались быть объективными, выбирая лучших из лучших на Миланском FW весна-лето 2007. Приятно отметить, что мнения компетентных экспертов и мировых стилистов совпадают с нашими. Dolce & Gabbana не устают демонстрировать свое почтение кричаще дорогой одежде. Последняя коллекция весна-лето 2007 словно шептала зрителям: «Секс, деньги и гламур». По правде говоря, все немного устали от ретро-стиля и заурядной носибельности, главенствующих на Неделе моды в Милане. Domenico Dolce и Stefano Gabbana явили миру агрессивные черные платья с корсетами, плотно облегающие юбки и декорированные блестками наряды всех цветов радуги. Высокие каблуки и платформа представляли опасность для нескольких манекенщиц во время шоу. Невероятно эффектно смотрелись узкие мини-платья, затянуты поясами из лакированной кожи, заканчивающимися там, где начинаются ноги. Вероятно, металлические корсеты с увеличенным объемом линии бедра – дань Marie Antoinette. Так или иначе, а о коллекции Dolce & Gabbana будут говорить еще долго. Она не просто ультрасовременна. Футуристика идей дала толчок новой эпохе дизайна.