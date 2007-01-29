Боль Ренаты Литвиновой

Ренату Литвинову в день торжественной церемонии вручения премии «Золотой орел» преследовали одни неприятности. Все началось с того, что утром актриса случайно дверью прижала палец, Да так, что под ногтем образовалась гематома. Рената пыталась замаскировать почерневший ноготь, но, увы, для того чтобы исправить маникюр уже не оставалось времени. Поэтому Литвинова для себя решила прятать «непроизводственную» травму под теплой накидкой, которую планировала все время держать в руках. А если пришлось бы выйти на сцену за наградой (а в этом актриса нисколько не сомневалась), она все время напоминала, что брать заветную статуэтку надо другой рукой. Но, увы, выйти за заслуженной наградой подружке Земфиры так и не суждено было.