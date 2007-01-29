«Снежная королева» отказалась от Тины Канделаки

Известная телеведущая Тина Канделаки лишилась выгодного контракта. Руководство торговой сети "Снежная королева" решила не продлевать контракт с теледивой. Слухи по этому поводу появились самые разные. Официально представители сети магазинов назвали причиной смены лица брэнда изменение рекламной концепции и переориентирование на другую аудиторию. Но, конечно, неофициально представлена совершено другая версия. Нетрудно догадаться, что ноябрьский скандал с автокатастрофой в Ницце, вокруг которого до сих пор витает масса слухов и сплетен, – не самый хороший пиар для имиджа Канделаки. Образ красивой, умной, молодой замужней дамы очень подходил для рекламной концепции "Снежная королева". Однако после того, как в прессе началось бурное обсуждение семейных проблем теледивы, руководство марки поставило под сомнение возможность продолжения сотрудничества. Разлад в семье молодой женщины никак не укладывался в образ лица фирмы. "Скандальные публикации не имеют к этой ситуации никакого отношения". "Аудитория, для которой мы продавали свою одежду и которую рекламировала Канделаки, намного меньше, чем та, на которую будет ориентирована новая концепция фирмы", - сообщили в рекламной службе "Снежной королевы"". По заверениям представителей фирмы, стороны расстались без взаимных претензий. Сама же 31-летнняя красавица телеведущая настаивает, что причина прекращения сотрудничества намного банальней: "Контракт расторгается по причине того, что стороны не пришли к согласию в финансовом вопросе. А скандальные публикации не имеют к этой ситуации никакого отношения". По информации представителей фирмы, новым лицом брэнда станет российская певица Кристина Орбакайте: "Мы полагаем, что положительный образ Кристины очень благоприятно скажется на наших продажах".