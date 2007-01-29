Откуда дизайнеры черпают модные идеи?

Мы живем в начале нового тысячелетия. Перемены вокруг нас происходят с такой невероятной скоростью, что порой трудно угнаться за той или иной реалией. Одной из них является мода. В связи с этим люди выбирают свою позицию по отношению к этому непредсказуемому и зыбкому понятию. Трэнды – откуда они берутся и зачем им подражают? Большинство людей считает, что оглядываться назад нет смысла: жить нужно в ногу со временем и в гармонии с прогрессом. Но некоторые, еще более прогрессивные, давно поняли – все в этом мире циклично. И мода – не исключение, а, скорее, один из ярких его примеров. Все вокруг – лишь мыльный пузырь. Ничего на самом деле не происходит, а все поддается влиянию прошлого. Модные трэнды – это, по большому счету, яркие отголоски из прошлого. Хотите доказательств? - мир переживает эпоху нового будущего, совершенно не такого, как представляли его себе 100-200 лет назад. В последнее время люди гораздо больше начали интересоваться историей. И, благодаря этому, открыли необыкновенно интересные вещи в культуре и традициях. Мудрецы сумели почерпнуть для себя много полезного. Не теряли времени и дизайнеры. Прошлое принесло им много вдохновения. Они поняли, что порой, для создания чего-то инновационного и необычного лучше углубиться и развить то, что когда-то существовало, находя новые горизонты в архимире, чем ломать голову над бессмысленным и несуществующим. Chanel говорила: Стиль никогда не выходит из моды. - в этом сезоне дизайнеры обратились к Napoleon и Josephine, Marie Antoinette и прочим эпохальным личностям. Что их привлекло? Мы думаем, удивительное сочетание романтизма и жесткости, по праву заслуживающее на внимание. Чем не трэндовые качества нового сезона? - очарование, шарм, шик и элегантность – ключевые слова 2007! Дизайнеры почерпнули вдохновение в старой аристократии - и сегодня в моде культ высшего общества. Юные принцессы тех времен превратились в очаровательных лэди сегодняшнего дня, величественные королевы – в гламурных luxury-леди. Кому подражает модное общество? Королям и королевам Hip-Hop – сияющим, дорогим и неотразимым. - couture classic, british classic, консервативная мужская одежда – вдохновители последних женских коллекций преисполнены стиля, женственности и элегантности. Старинность классических течений воплотилась на подиумах в new fashion look. - богемные настроения, эхо этнического стиля и загородной жизни – история моды путешествует землями Франции, Англии, России и т.д., когда загородный отдых аристократических семей считался особым, светским шиком. Льняные вещи, свободные, не сковывающие движений шуршащие юбки, кружевные зонты... На подиумах этого сезона очень много country-style – одежды, словно сотканной из полевых трав, цветов и лучей солнца. Заслуживают внимания дизайнеров и всякие древние народности, первые поселенцы тех или иных земель со своими яркими обычаями, традициями и, конечно, колоритными национальными костюмами.