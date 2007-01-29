Бейонс мечтает спеть с Шакирой

Бейонс Ноулс призналась, что давно вынашивала идею спеть вместе с Шакирой. В недавнем интервью для канала MTV Бейонс (Beyonce Knowles) призналась, что является давней поклонницей творчества Шакиры (Shakira). Скоро осуществится давняя мечта Бейонс - она споет вместе с Шакирой. "Она мне всегда нравилась, и я долгое время мечтала с ней работать, к тому же песня эта подходит как нельзя лучше для нас обеих. То, о чем мы споем песню, думаю случалось со многими: в песне говорится о двух женщинах, единственное, что их объединяет это один и тот же парень, который обманывает обеих, говоря о своей любви. Вместо того, чтобы вести ревностные войны, девушки говорят себе "Хватит бороться за него, он красивый обманщик, но не стоит того, чтобы бороться за его любовь, давай объединимся и забудем его!" Мне кажется это может сослужить уроком для многих девушек."