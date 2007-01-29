Люк Бессон доверил Нелли Уваровой озвучание принцессы

В озвучании анимационного фильма Люка Бессонна "Артур и минипуты" приняли участие Нелли Уварова (принцесса Селения), Андрей Григорьев-Аполлонов (Барахлюш) и Тимати (Макс), сообщается в официальном пресс-релизе компании "Централ Партнершип". Как отмечается, Люк Бессон лично утверждал голоса, звучащие в дублированной версии его картины. В англоязычной версии над ролями работали такие звезды, как: Мадонна, Роберт Де Ниро, Харви Кейтел, Снуп Дог и Дэвид Боуи, а во французской – Милен Фармер. В российский прокат фильм «Артур и минипуты» выходит 22 марта. Напомним, что Люк Бессон, ранее собиравшийся покинуть "большой" кинематограф, заявил, что вернется в том случае, если фильм "Артур и минипуты", снятый по его собственной книге, будет благосклонно принят критикой и покажет неплохие кассовые результаты. Теперь он намерен снять сиквел мультфильма, в основе которого книга "Артур и запретный город".