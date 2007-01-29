Вадим Казаченко спел для Маши Арбатовой

«Золотой персоной» стала в январе 2007 года писательница Мария Арбатова, поздравить которую с выходом тридцатой книги за тридцатилетнюю творческую деятельность пришли поздравить звезды эстрады, актеры театра и кино, дипломаты и добрые друзья. В развлекательный центр Golden Palace пришли Владимир Вишневский, Ирина Салтыкова, Никита Джигурда, Людмила и Мария Максаковы, Ирина Епифанова, Виктория Пьер-Мари, Вадим Казаченко, Никас Сафронов, Борис Грачевский, Лидия Иванова, Игорь Чубайс, Татьяна Судец, Наталья Штурм, Георгий Юнгвальд-Хилькевич и др. - Здесь очень много людей, которые хотят сказать самые теплые заслуженные слова в адрес Марии, - начала презентацию Любовь Воропаева. – Сегодня дипломом «Золотая персона» января 2007 года награждается Мария Арбатова! Новая книга Марии Арбатовой называется «Дегустация Индии, и она посвящена мужу Шумиту, гражданину Индии. Именно поэтому одним из поздравителей стал Абхай Тхакур, атташе по культуре посольства Индии в России, пожелавший Арбатовой рассказывать о далекой красивой стране как можно подробнее. Поздравил Арбатову также один из владельцев издательства «АСТ», в котором вышла книга. Концертная программа началась с выступления театра фламенко Лены Эрнандес. Девушки безуспешно пытались изобразить из себя томных восточных танцовщиц, вызывая недоуменные улыбки гостей. Тем временем Бари Алибасов в розовом галстуке на голую шею рассказывал NEWSmusic о том, что он познакомился с Арбатовой на дне рождения Бориса Немцова много лет назад в Нижнем Новгороде: - Захожу в гостиницу, а там она стоит – моя мечта! Я сразу к ней, и познакомился. Она большая и мягкая, а бывают еще худые и холодные. Мне больше нравятся мягкие. Маша совершенно непредсказуема, у нее очень необычный склад ума. Смотрите – сейчас модно выходить замуж за украинцев или белорусов. А она вышла за индуса! Наталья Штурм, тоже недавно ставшая писательницей, перед своим выступлением удостоилась похвалы от Арбатовой: - Отчаянно всем рекомендую прочитать книгу Штурм «Любовь цвета крови»! Она же пишет правду о себе, и это на вес золота! Основатель и руководитель «Ералаша» Борис Грачевский запел в честь юбилярши смешную песню про то, как плыл по Гангу некий Дон. Затем в таком же шансонном духе последовала шуточная песня про цыган: Без цыганских корней И еврей не еврей! Запел романс даже Бари Алибасов, довольно редко практикующийся в вокале. Ему помогла аккомпанементом Маша Максакова, которая затем сама исполнила песню в стилистике кроссовер. Виктория Пьер-Мари спела несколько эстрадных стандартов. Никита Джигурда призвал Арбатову написать книгу о духовной Камасутре и признал, что так же, как и именинница, исповедует буддизм. В честь этого Никита прочитал торжественный стих, а затем крайне экспансивно спел патетическую песню на темы наследия Кришнамурти. Причина патетики при этом осталась гостям необъясненной. Солистка театра Геликон-опера Елена Ионова оказалась не просто певицей, а однокурсницей первого мужа Марии Арбатовой, о чем поведала сама писательница. Ирина Салтыкова, выйдя на сцену, тоже не смогла удержаться от добрых слов: - Какая умная, какая красивая! Хочется, чтобы все были такие! На что подкравшаяся к сцене Арбатова громко напомнила гостям о том, что сама красавица Салтыкова – не только певица, но и успешный бизнесмен. Ирина Грибулина спела для Арбатовой песню про женскую долю. Но самый большой успех имел Вадим Казаченко – под громкие овации зала он исполнил сначала песню «Моя неверная любовь», а затем, обратившись к Марии, - «Ах, какая женщина!» Закончилась вечеринка разрезанием большого торта с надписью «Шоу Любови Воропаевой «Золотая персона».