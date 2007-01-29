Виктор Дробыш больше не продюсирует «Тутси»

На днях до нас дошла информация, что группой «Тутси» композитор и продюсер Виктор Дробыш больше не занимается. И что отныне новым продюсером «фабричного» девичьего квартета является композитор Игорь Логинов (известный по хиту Жасмин «Индийское диско»). «В начале января все артисты нашего продюсерского центра (Национальной Музыкальной Корпорации или НМК – авт.) официально были распределены по разным продюсерам, – объяснил г-н Логинов «Шоу-бизнес.Ру». – И теперь я занимаюсь девчонками из «Тутси», а также Юлией Михальчик, Прохором Шаляпиным и еще кем-то. Кем именно – сейчас сказать затрудняюсь, ведь все мы еще только-только вышли из отпусков. Отныне моими функциями являются подбор вышеперечисленным артистам песен и музыкальный продакшн. А поскольку Виктор Дробыш продолжает оставаться генеральным продюсером НМК, я, стало быть, сопродюсер этих исполнителей. Какова теперь роль самого Дробыша? Он следит за результатами процесса. В принципе он также может приносить моим артистам песни. Сколько песен для «Тутси» и Михальчик принес композитор Дробыш? Значит так: Михальчик вроде последнее время пишет себе песни сама… Ммм… Не владею такой информацией…» Мы также поинтересовались у Игоря Логинова относительно судьбы Александра Киреева, которому г-н Дробыш обещал выпустить сольный альбом еще осенью прошлого года, а также судьбой обновленного еще летом состава группы КГБ. «По Кирееву ничего вам сказать не могу, - продолжил Игорь. – Знаю лишь, что сольный альбом у него вроде уже записан. А вот когда он выйдет – мне неизвестно. И по новому КГБ тоже сказать нечего, потому что вы, наверное, в курсе, что солист этой группы Дмитрий Колдун готовится ехать на «Евровидение» от Белоруссии. Поэтому все силы сейчас брошены только на него». Напомним, что персонажей «Фабрики звезд – 3» у ее продюсера Александра Шульгина сразу после окончания телепроекта отбил Виктор Дробыш вместе со своим тогдашним дружком Иосифом Пригожиным. Благодаря чему Виктору Яковлевичу и Иосифу Игоревичу удалось прочно закрепится на Первом канале, а третья «фабрика» с успехом съездила в тур и, исполняя на концертах шульгинские песни, заработала новоявленным продюсерам немалую сумму. Однако с тех пор из третьих «фабрикантов» от г-на Дробыша уже успели «исчезнуть» Светлана Светикова, Никита Малинин, Руслан Курик, Соня Кузьмина, Маша Вебер и Дмитрий Голубев.