Станислав Садальский обещает защищать украинцев от Путина

Сегодня известный российский актер Стас Садальский из рук посла Грузии в России получил верительную грамоту от президента Грузии Михаила Саакашвили, в которой сообщается, что 12 февраля артист будет удостоен звания народного артиста Грузии, а также станет почетным гражданином этой страны. «Вам первой комментирую эту новость. Я очень тронут, что сам президент Грузии почтил меня внимаем, – сообщил Станислав Садальский «STARS». - Сам никогда не был в Грузии, но у меня очень много друзей из этой страны. Дружу и с Тиной Канделаки, с которой мы вместе работали на радио, и с оперным певцом Зурабом Соткилавой. На февраль у меня намечены гастроли в Грузии, в Тбилиси мы покажем спектакль «Гипнотизер». Таких почестей Станислав Юрьевич удостоился после того, как в октябре прошлого года встал на защиту грузин, когда в России после задержания в Грузии двух российских шпионов началась кампания против выходцев из маленькой, но гордой страны, которым вдруг вменили в вину нарушение миграционного законодательства. «Это был не политический, а гражданский жест, – говорит Садальский. - Я был всегда в стороне от политики, но не могу молчать, когда унижают моих друзей, какой бы национальности он ни были. Не могу промолчать, когда солиста Большого театра Зураба Соткилаву кладут на пол и обыскивают только за то, что он грузин! Комично, что Геннадия Хазанова, гражданина Израиля, в Москве никто не трогает. Половину депутатов в Думе – граждане Израиля, и что? Новость о том, что на грузин гонения застала меня в прошлом году, когда я был на гастролях в городке Неренгри, в Якутии. Там вступил в силу секретный указ главы МВД Рашида Нургалиева, что надо наказывать представителей кавказской национальности. И я высказался одним из первых против, чтобы выгоняли местного владельца небольшого ресторанчика, где мы обедали. Сказал также, что когда дойдет очередь и до Нургалиева, буду защищать и его. Кстати, вы из Киева, а фамилия моей мамы Прокопенко, она родом из Украины. Если вас начнут обижать, буду защищать и украинцев!» Актера не смущает даже тот факт, что после того, как он будет иметь двойное гражданство, потеряет возможность стать госчиновником и баллотироваться в Думу. «Как говорил Маяковский: «Я волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам почтения нету. А-я-яй! Тоже мне нашли трагедию! – смеется артист. – Я не смогу воровать и отдавать ценности направо и налево, как Швыдкой!».