Сумасшедший хореограф вновь подрывает сознание

29 января 2007, 17:34

Мерса Каннингема называют не иначе как анти-Морисом Бежаром - до того аномальны постановки этого хореографа из США Как только не называли Мерса Каннингема его противники - хореографом для роботов, антигуманистом, формалистом... Однако, безусловно, это один из самых талантливых хореографов современности, значительно повлиявший на танец XX-XXI веков, в том числе и на такое сверхпопулярное направление как брейкдэнс. Он является одним из самых радикальных новаторов современности. Одним из самых известных и неоднозначных новшеств, привнесенным им в танец является переосмысление взимосвязи между танцем и музыкой вплоть до ее полного разрыва. Считая танец и музыку автономными видами искусства, хореограф выстраивает свои постановки так, что они существуют одновременно без взаимной поддержки и видимого взаимодействия. Этот метод, разработанный им совместно с пионером электронной музыки композитором Джоном Кейджем, зиждется на построении постановки при помощи случайных чисел, когда структуру танца определяют, например, числа, выпадающие на игральных костях. С 1991-го года Каннингем активно использует компьютер при разработке новых решений. С его революционной хореографической программой DanceForms можно ознакомиться на его официальном сайте http://www.merce.org. Сейчас Каннингем находится в процессе подготовки мультидисциплинарного действа "Космос глаз", в котором сочетаются танец и визуальное искусство при содействии художника Дэниела Эршема. Премьера шоу состоится 23 февраля в Майами, где в это время будет проходить целый фестиваль, посвященный 87-летнему хореографу - "Merce in Miami" - http://www.merceinmiami.org. В его преддверии мэтр дал интервью, перевод которого приводится здесь: С самого начала вашей карьеры вы занимались смешением дисциплин, кажущихся довольно обособленными друг от друга... - Это еще со времен учебы в колледже, где преподавали все виды искусств - студенты, изучавшие самые разные дисциплины, были моими друзьями, так что сама идея междисциплинарности попросту витала в воздухе Не находите ли вы некоторой связи между характером восприятия танца и визуального искусства? - Я вообще предпочитаю больше общаться с визуальными художниками, чем с танцорами, так что то, что я делаю, многие танцоры находят странным и не могуть воспринять, в то время как визуальные художники просто смотрят на мое творчество, воспринимая себя как задействованную в нем часть. Главное в визуальных художниках - то, что они визуальные! Они видят. Я всегда просил их смотреть на танец, потому что их замечания в корне отличались от того, что мог бы посоветовать танцор. Например, работая с такими титанами контемпорари арта, как Джаспер Джонс и Роберт Раушенберг, я почерпнул от них такие решения, о которых и не задумывался. Мне также очень нравится использовать технологии. - Как это относится к случайности как соавтору ваших произведений? Когда я впервые начал использовать случай в 1950-ых, я понял, что открываю абсолютно новую технику: нечто, находящееся за пределами моего собственного вкуса. Используя случайность, я получал результаты, которые, казалось бы, невозможно воплотить, но я в любом случае пытался сделать это, хотя иногда кое-что было действительно невозможным, однако то, что можно было сделать, в любом случае оказывалось тем, над чем я бы и не задумался. Одним словом, это расширяло опыт. Расскажите о вашем новом произведении - Я делаю работу, декорации к которой подготовил Дэниел Эршем, молодой, но очень талантливый художник. Надо сказать, он до этого никогда не работал для театров, так что, когда я пригласил его репетицию моего представления, он заявил мне, что театральное движение обычно происходит с одной стороны в другую и тут же предложил мне задействовать вертикаль. Это очень интересная идея. Позволять разным участникам неожиданно вносить изменения в постановку - это ваше кредо? - Да. Кстати, музыку написал Дэвид Берман, один из первых композиторов, заинтересовавшихся электроникой. Я еще не знаю, какой будет музыка, поскольку она не будет дополнять танец; нет, на самом деле на сцене будут жить три отдельных элемента, порождающие в итоге то, что ни один из нас не может себе даже представить. Многие из людей по достижению вашего возраста уходят на покой, но не вы - что заставляет вас продолжать заниматься своим делом? - Я необычайно интересуюсь движением. Оно всегда увлекало меня, еще в молодости. Меня подталкивает вперед тот факт, что всегда существует что-то, чего я не знаю. Так что когда я вижу движение любого рода, я останавливаюсь и думаю: "Как это может быть передано, как я могу использовать это в своей деятельности?" Учитывая ваше восхищение технологиями, не жалеете ли вы о том, что вы не моложе хотя бы лет на 20? - О, нисколько на самом деле, потому что оперировать с технологиями наших дней так или иначе весьма непросто. Я использую лэптоп, я вообще думаю, что технология способна дать взгляд на вещи, недоступный без этой самой технологии. И мне этот нравится. Но это не значит, что это легко!

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