ДиКаприо: я не доверяю Американской киноакадемии

Леонардо ДиКаприо заявил, что Американская киноакадемия не влияет на выбор ролей, так как он лично ей не доверяет. По мнению актера, который номинирован на премию "Оскар" за роль в драме "Кровавый алмаз", очень часто "Оскара" вручают не тому человеку". Кроме того, "Оскар", по словам ДиКаприо, является "лишь небольшим бонусом". "Я еще молод, а премию "Оскар" не всегда дают лучшим. Это просто своего рода бонус, однако он не является чем-то таким, за что нужно бороться не глядя. А угадать, на что именно будет обращать в следующем году жюри Американской киноакадемии – безвыигрышная затея", - заявил Леонардо ДиКаприо. Несмотря на заявления Леонардо ДиКаприо, он является одним из фаворитов на получение премии "Оскар" как "лучший актер" за роль в фильме "Кровавый алмаз", за которую американский актер будет бороться 25 февраля 2007 года – именного тогда состоится торжественная церемония награждения победителей, сообщает WENN. Однако не все дела на профессиональной почве идут у ДиКаприо хорошо. На днях мадридские телерепортеры, которые должны были провести фотосессию с участием Леонардо ДиКаприо, объявили бойкот актеру. Причиной стало его полуторачасовое опоздание. Несмотря на то, что виной стала задержка самолета, на котором актер прибыл в Испанию, представители мадридских СМИ освистали героя "Титаника", и он был вынужден покинуть так и не состоявшуюся пресс-конференцию. Кроме того, стало известно, что Леонардо ДиКаприо бросила девушка, с которой он встречался в течение шести месяцев. Причиной размолвки стало напряженное расписание актера. Кроме того, по словам супермодели, которая встречалась с Леонардо, на ней стал сказываться и стиль времяпрепровождения ее бой-френда – "множество вечеринок и декадентский образ жизни – я от этого устала", - отметила израильская фотомодель.