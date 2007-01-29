TopShop отказался от сотрудничества с худыми моделями

Руководство британского лейбла TopShop попросило своих дизайнеров не задействовать в показе, который состоится в скором времени в рамках Лондонской недели моды, девушек с размером 38 и меньше. Подобный шаг со стороны одной из крупнейших марок класса «high street», продающей вещи, отвечающие последним веяниям моды по доступным ценам, является весьма неожиданным. Во-первых, в прошлом году TopShop заключил соглашение о сотрудничестве со знаменитой Кейт Мосс (Kate Moss), как раз подпадающей под категорию «моделей с нулевым размером». А во-вторых, всего несколько дней назад Британский совет моды (British Fashion Council) объявил, что не будет вводить ограничения по весу моделей на предстоящей Лондонской неделе моды. «Мы собираемся показать всем пример на открытии Лондонской недели моды, и я надеюсь, что все остальные ему последуют, – говорит глава группы Arcadia Филип Грин (Philip Green) в интервью Daily Telegraph. – Мы все знаем, что значит плохое здоровье, и хотим попытаться поступить корректно и ответственно и не вызвать при этом конфликта».