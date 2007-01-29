Гильдия киноактеров назвала победителей

В Лос-Анджелесе прошла XIII ежегодная церемония вручения наград американской Гильдии киноактеров, по которой обычно определяют возможных лауреатов премии "Оскар". Приз за лучший актерский ансамбль получила семейная комедия "Маленькая мисс Счастье". Как считают критики, это увеличило ее шансы претендовать на получение "Оскара" за лучшую кинокартину на церемонии награждения призами Киноакадемии 25 февраля. Лучшим актером признан Форест Уитакер за роль угандийского диктатора Иди Амина в фильме "Последний король Шотландии", а лучшей актрисой - Хелен Миррен за роль Елизаветы II в фильме "Королева". В середине января и Миррен и Уитакер стали лауреатами награды "Золотой глобус". 61-летняя исполнительница роли британской королевы не стала говорить о том, рассчитывает ли она получить "Оскара", но сказала, что последний год стал самым "невероятным" в ее жизни. За лучшее исполнение ролей второго плана награды получили Эдди Мерфи и Дженнифер Хадсон, сыгравшие в фильме "Девушки мечты". В прошлом году трое из четырех лауреатов Гильдии киноактеров в номинации лучший актер (актриса) удостоились "Оскара". Критики отмечают, что в этом году претенденты на награду американской Киноакадемии оказались на редкость разнообразными и интересными.