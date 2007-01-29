Звезды собрались на выставке своих фотографий

24 января в Новинском пассаже состоялось открытие фотовыставки под названием "Просто. Звезды" модного fashion-фотографа Владимира Широкова. Выставка появилась как отчет за семь лет работы Владимира. В 1998 году начинающий фотограф приехал покорять Москву. Карьера началась со съемок Алсу и Жанны Фриске для журнала Cool Girl. Но самой первой знаменитостью, попавшей в объектив Широкова, была Кристина Орбакайте. "Мы вскладчину с моей одноклассницей по художественной школе купили фотоаппарат, родители ей на день рождения подарили объектив, и мы начали снимать, - вспоминает Владимир. - Однажды мы приехали в Москву на какой-то концерт и, проходя мимо служебного входа, увидели Кристину Орбакайте, выходящую из машины. Мы ее попросили, и она нам попозировала, и была очень доброжелательна, приветлива. Другое было время, 1987 год, все было проще. Очень красивая и трогательная получилась фотография! Все забываю Кристине рассказать, что именно она была моей первой звездой". Теперь фамилия "Широков" стала паролем, который побуждает звезд соглашаться на самые неожиданные фотосессии, а редакторов журналов вдохновляет на смелые и интересные проекты. В портфолио Владимира портреты более двухсот знаменитостей, опубликованные в более чем двадцати глянцевых журналах. Выставку подготовили друзья Владимира в качестве подарка: в день открытия у него был еще и день рождения. Среди гостей были замечены Филипп Киркоров, Константин Крюков, Андрей Бартенев, Яна Рудсковская, Ева Польна, Егор Дружинин, Алекса, "Братья Гримм", Егор Кончаловский, Олеся Судзиловская, Дарья Субботина, Мария Миронова, Дмитрий Колдун, Анфиса Чехова, Дима Билан. Кстати, с Димой Владимир работал чаще, чем с другими звездами. Фотограф и певец работали вместе уже более десяти раз и по-настоящему подружились. Ведущей вечера была Татьяна Арно. Друзья Владимира делали ему презенты. Но главным подарком вечера, безусловно, стала сама выставка. Все, начиная сорганизационных вопросов и заканчивая печатью фоторабот и оснащением их подсветкой, сделали друзья Владимира. Дима Билан порадовал публику небольшим живым концертом. Илья Дуров, солист группы "Динамит", сообщил, что срежиссирует клип, состоящий из высказываний звезд о виновнике торжества. Все желающие посмотреть на работы Владимира могут посетить выставку до середины февраля.