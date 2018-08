Брюс Уиллис возвращается с новым «Крепким орешком»

После терактов 11 сентября Брюс Уиллис (Bruce Willis) поклялся больше никогда не играть в жестоких боевиках. Однако спустя годы его намерение рассеялось как дым над Манхэттеном, где еще недавно стояли башни близнецы. Брюс побывал комикс-героем в «Городе греха» (Sin City), енотом в мультфильме «Лесная братва» (Over the Hedge) и безжалостным киллером в «Счастливом числе Селвина» (Lucky Number Slevin). Но потом истинное актерское амплуа Уиллиса стало проступать в экшенах «16 кварталах» (16 Blocks), «Слезы солнца» (Tears of the Sun) и «Заложник» (Hostage). Мы опять увидели того самого Брюса-спасителя. Вряд ли, его можно назвать актером одного образа. Но есть такой один образ, исполнителем которого может быть лишь он один – последний бойскаут и очень «крепкий орешек». Поэтому появление четвертой части ставшего уже легендарным боевика «Крепкий орешек: живи свободно или умри» (Live Free or Die Hard) стало совершенно логичным. Новый "Крепкий орешек" обещает стать достойным продолжением легендарного экшена. Спустя почти 18 лет после выхода на экраны первой части Уиллис опять возвращается спасать мир в роли всегда небритого, спившегося человека в грязной, окровавленной майке – отважного полицейского по имени Джон Макклейн. Он таки развелся с женой и познакомился со всеми Анонимными алкоголиками в округе. В полиции Джон больше не работает, но за все свои былые услуги он получил теплое местечко в министерстве внутренней безопасности, занимаясь поимкой хакеров разного пошиба. Но приходит время и изрядно потертого Макклейна в очередной раз приходиться достать из госрезерва США, потому что он, как всегда, - единственный, кто может справиться с опасными преступниками. Теперь это хакерская банда, которая проникает в государственную компьютерную систему США и собирается совершить беспрецедентный интернет-терракт. Злоумышленники грозят уничтожить всю банковскую систему и нанести непоправимый удар по локомотиву мировой экономики. Но террористы не учли одно важное обстоятельство – копа старой закалки и арестованного им молодого хакера Мэтта Фостера (его играет Джастин Лонг (Justin Long). Фостер вдруг встает на сторону закона и помогает «дремучему» Макклейну ловить преступников в виртуальном пространстве. И только эти двое теперь могут спасти всю американскую нацию от полного краха и позора, цинично намеченного на День независимости. «Крепкий орешек 4» для Брюса стал настоящим семейным подрядом – в фильме в роли дочери Макклейна (John McClane) Люси снялась настоящая дочь актера Румор, которая родилась в 1988 году, как раз тогда, когда на экраны вышел первый «Орешек». В отличие от предыдущих серий линия Люси Макклейн (Lucy McClane) выражена гораздо четче, и Румор Уиллис (Rumer Willis) успеет намозолить глаза зрителям. Интересно, что на роль Люси проходили прослушивание Джессика Симпсон (Jessica Simpson) и Бритни Спирс (Britney Spears). Поговаривали даже о кандидатуре Пэрис Хилтон (Paris Hilton). Но, видимо, включив фантазию и представив Брюса Уиллиса с этими «дочками», продюсеры отказались от таких диких идей. Сценаристом четвертого «Орешка» стал автор второй части – Дуг Ричардсон (Doug Richardson). Он сам предложил Брюсу сделать продолжение популярной истории, когда Уиллис сминался в «Заложнике». Сначала фильм получил название «Крепкий орешек: Слезы солнца» (Die Hard: Tears of the Sun). Говорят, оно так понравилось Брюсу, что тот «выклянчил» его для картины «Слезы Солнца» о спасении отважной медсестры (Моника Беллуччи) из лесов Нигерии. Затем «Орешек» назвали по-компьютерному – Die Hard 4.0 (Крепкий орешек. Версия 4.0). Потом был вариант «Крепкий орешек: полная перезагрузка» (Die Hard: Reset). В конце концов, киностудия 20th Century Fox официально объявила, что четвертая часть получила название «Крепкий орешек: Живи свободным или умри». Это лозунг штата Нью-Хэмпшир, взятый из цитаты героя американской войны за независимость генерала Джона Старка. Съемки начались в сентябре 2006 года в Балтиморе. Режиссером стал Лен Вайзман (Len Wiseman), снявшего две части фантастического экшена «Другой мир» - Underworld и Underworld: Evolution. Джону Мактирнену (John McTiernan), который изначально режиссировал «Крепкие орешки», оказалось не до кино – ему грозит тюрьма за лжесвидетельство. Для фильма и так немолодому Уиллису пришлось постареть, чтобы Джон Макклейн выглядел пореалистичнее. Теперь он осунувшийся, лысый, уставший от жизни человек. Кроме внешних данных Брюс немного пожертвовал своим здоровьем. Буквально несколько дней назад – 24 января – актер травмировал на съемках правый глаз. Ранение оказалось несерьезным. А вот дублеру Уиллиса по трюкам повезло меньше: он упал с высоты 8 метров на асфальт и сломал оба запястья и лицевые кости. Из-за этого инцидента съемки пока приостановлены. Но авторы обещают, что «Крепкий орешек 4» выйдет вовремя. Мировая премьера фильма намечена на 29 июня.