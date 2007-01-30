Влад Топалов снялся в порно

В Интернете появились откровенные ролики из домашнего видео Влада Топалова, на которых чётко видно, как певец вместе с некоей брюнеткой придаются сексуальным утехам Нетрудно догадаться, что режиссером-постановщиком и одновременно оператором ролика выступил сам Топалов. Секс-оргию Влад снимал на свой мобильный телефон, пишет «Твой день». В кадре четко видна его правая рука с эксклюзивной татуировкой, которую он сделал прошлым летом в честь своей бывшей девушки. На предплечье артиста на языке хинди наколото имя Юли Волковой (гр. «Тату»), бывшей девушки Топалова. Удалось узнать также, что порноролик попал в Интернет из-за рассеянности артиста. Некоторое время назад у певца украли мобильный телефон, где у него хранилась вся эта «клубничка». Как пишет издание, главная героиня порноролика – давняя знакомая Топалова и горячая почитательница его таланта по имени Настя. Девушка долго добивалась благосклонности певца. А получив допуск к телу, уж никак не могла рассчитывать, что их совместное интимное видео попадет в Интернет. Однако, Настя прекрасно знала о том, что Влад снимает её на встроенную в телефон видеокамеру. Сейчас сам Топалов пребывает в большой растерянности. «Я ничего комментировать не буду! Собственно, тут и комментировать нечего! Да, у меня действительно украли телефон, и там были интимные фото и видеоролики, но это все моя частная жизнь!!!» - возмущается певец.