Беременная Ева Польна потеряла сознание на съемках

Солистке группы «Гости из будущего» Еве Польне стало плохо во время съемок нового клипа на песню «Реальна только музыка» Певица находится на седьмом месяце беременности, но, несмотря на большой срок, не стала отказываться от съемок, прошедших в Киеве. Работа проходила в холодный день на улице, и в съемочной группе не осталось ни одного человека, кто чувствовал бы себя комфортно. А что уж говорить про Польну, находящуюся в положении. Замерзнув на холоде, певица внезапно почувствовала себя плохо, у нее закружилась голова, и девушка на несколько минут потеряла сознание. Напуганные коллеги сразу же перенесли ее в теплое помещение, где Ева пришла в себя после чашки горячего чая с лимоном и долгожданного теплого воздуха, пишет газета «Твой день». - Мы страшно перепугались за Еву и постарались скорее закончить работу, - рассказала Лина Скрябина, помощник режиссера клипа.