Пугачева переезжает в Америку

Появилась информация о том, что Алла Борисовна собирается переехать в Майами, где уже подыскивает себе подходящее жильё Несколько лет назад у примадонны было две квартиры в престижной высотке в районе Майами-Бич. Но Алла Борисовна решила от них избавиться, ведь тогда она не могла знать о том, что вскоре её дочь, Кристина Орбакайте, выйдет замуж за гражданина США. Пугачёва, продав жилплощадь в Америке, купила тогда квартиры в Швейцарии. Напомним, возлюбленный Кристины Орбакайте Михаил Земцов - гражданин Соединенных Штатов, и певица все чаще проводит свободное время у него в Майами. "Сейчас Пугачева опять хочет купить недвижимость в Майами - Кристина же с мужем теперь там часто бывают, а Алле Борисовне неудобно у зятя гостить. У Миши небольшой дом, человек он небогатый" – пишет «КП» со ссылкой на свой источник в окружении Аллы Борисовны. С деньгами на покупку недвижимости в Майами Пугачевой, по слухам, поможет бывший зять Руслан Байсаров. Отец младшего внука примадонны и бывший граждансикй супруг Кристины поддерживает с Аллой Борисовной хорошие отношения. Если верить слухам, то именно Байсаров помог Пугачевой проиобрести шикарные апартаменты в Филипповском переулке, где сейчас и обитает певица. А до этого Пугачева несколько лет прожила в гостинице "Балчуг". Пугачева планирует отдыхать в Америке с внуками летом, пишет издание. Как известно, Никита Пресняков после окончания школы в этом году хочет уехать учиться вокалу в Соединенные Штаты. Алла Борисовна же, видимо, не хочет расставаться с внуком и поэтому заранее озаботилась покупкой жилья.