Пресняков и Подольская поженились

Долгожданная свадьба 23-летней "фабрикантки" и 38-летнего певца состоялась в Лас-Вегасе Примечательно то, что сама Наталья до последнего момента не догадывалась, что Владимир решится повести ее под венец. Пресняков поставил свою возлюбленную уже перед фактом. Подольская никогда не скрывала того, что хотела бы выйти замуж за Преснякова. Однако сам Володя идти под венец с Наташей не спешил. Мечта Наташи исполнилась во время их совместных американских каникул. До последнего момента Владимир держал всё в секрете от своей возлюбленной. О его авантюре знал лишь его самый близкий друг – актер Игорь Жижикин. Он-то и был единственным свидетелем заключения брака между артистами, пишет газета "Твой день". – С самого утра Вова напустил такой таинственности, что я перестала что-либо понимать, – призналась счастливая Наталья. – Он обманул меня, сказав, что мы идем в офис получать "грин-кард" (вид на жительство в Америке). И почему-то стал просить меня надеть его любимую блузку. Я поначалу отказывалась, но Вовка продолжал упорствовать. Сказал, что хочет, чтобы я в этот день была самой красивой. Тут уж я окончательно растерялась. В офисе Наталье и Владимиру выдали документы. Подольская, которая отлично знает английский, к своему удивлению, прочитала, что это есть не что иное, как свидетельство о регистрации брака. – Когда я увидела слово marriage (англ. "женитьба"), я всё поняла и засмеялась! Как хитро Володя всё придумал. Этот поступок в его духе. Он стоял рядом и улыбался, глядя на меня. Я тут же кинулась ему в объятия! Ведь я давно мечтала выйти замуж за любимого человека! После того как бумаги были у молодых на руках, они поехали в маленький храм. Местный священник по имени Роб совершил долгожданный для Натальи и Владимира обряд бракосочетания. – В церковь мы поехали в тех нарядах, в каких были. Я была в белой блузке и черных штанах, а Володя в черном пиджаке. Игорь принес для нас большие шляпы – цилиндры. Со стороны мы, наверное, странно выглядели. Это было невероятно, просто волшебно. Когда священник объявил нас мужем и женой, я не смогла сдержать слез и расплакалась! У нас были совершенно простые кольца, без брюликов-изумрудов, но для меня и Вовы это самые дорогие кольца в жизни. В качестве свадебного подарка Владимир повез Наташу на знаменитое шоу певицы Селин Дион. На следующий день пара должна была вернуться в Москву. Но в аэропорту их поджидал сюрприз – самолет улетел. – Я сама не знаю, как так получилось, что я перепутала время, – смеется Наташа. – Мы были так счастливы, что этот инцидент показался нам сущим пустяком. Администрация аэропорта без слов обменяла наши билеты. Наталья также призналась, что в скором времени они с Владимиром подадут заявление и в московский загс, так как юридически эти документы в России недействительны.