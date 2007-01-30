Кевин Федерлайн попал под раздачу

Начинающий рэпер, неудавшийся муж и отец с тёмным будущим, Кевин Федерлайн (Kevin Federline), в перерывах между бесконечными ссорами с теперь уже бывшей женой, Бритни Спирс (Britney Spears), решил сняться в новой рекламе «Nationwide Insurance». В ролике Кевин изображает обычного работника сети ресторанов быстрого питания, который мечтает стать рэпером и, в связи с этим, сталкивается с рядом комичных проблем. Однако, казалось бы, безобидная реклама, вызвала бурю негодования в профсоюзе работников фастфуда. Представитель профсоюза, Анника Стенссон (Annika Stennsson) заявила, что будет добиваться судебного решения, с целью запретить показ этого ролика, ведь он унижает так называемых «маленьких людей», простых работников фастфуда. Естественно, что представители Федерлайна в свою очередь отмечают, что ничего такого и отродясь не задумывали и смысл ролика совсем в другом.