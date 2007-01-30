Брат посоветовал Майклу Джексону обратиться в ислам

Старший брат Майкла Джексона Джермен Джексон (Jermaine Jackson) рекомендует младшему обратиться в ислам. Больше того, он полагает, что "король поп-музыки" уже всерьез обдумывает смену конфессии после долгого пребывания в Бахрейне, отмечает агентство Reuters. "Майкл, я чувствую, должен стать мусульманином, потому что эта вера защитит его от всех ложных обвинений… Я хотел, чтобы он уехал из Америки в мирное и тихое место, где люди молятся пять раз в день", - заявил Джермен Джексон, живущий в настоящее время в Бахрейне. Он обратился в ислам еще в 1980-х годах и носит с тех пор еще и мусульманское имя Мухаммед Абдул Азиз (Muhammad Abdul Aziz). В январе 2007 года Джермен Джексон участвовал в скандальном британском риалити-шоу "Celebrity Big Brother". По окончании проекта, длившегося 26 дней, он сказал: "Если бы у меня не было Аллаха и коврика для молитвы, я бы не выжил".