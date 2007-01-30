Пэрис Хилтон судится с сайтом из-за личного архива

В понедельник Пэрис Хилтон подала иск в федеральный суд с требованием закрыть сайт, на котором представлены ее личные фотографии, видеозаписи, дневники и прочие материалы, передает CBS News. Ответчиками по этому иску проходят Набиль и Набиля Ханисс, за 2775 долларов купившие на распродаже вещи Хилтон, которые та забыла на одном из лос-анджелесских складов и счет за хранение которых не оплатила, а затем продавшие их предпринимателю по имени Бардиа Перса, который создал сайт parisexposed.com. Напомним, что на этом сайте, открывшемся на прошлой неделе, можно увидеть фотографии и видеозаписи Хилтон, предназначенные для личного пользования, а также ознакомится с содержанием ее дневников, писем и записями телефонных разговоров. Создатель сайта утверждает, что зарегистрированные пользователи сайта (стоимость месячной подписки составляет 39,97 доллара), получат доступ к данным из паспорта Хилтон, ее медицинской карты и других документов. Сама Хилтон утверждает, что счет за хранение ее вещей должна была оплатить компания, занимавшаяся ее переездом, и говорит, что была "удивлена и шокирована", узнав, что ее вещи были проданы на распродаже. "Я ужаснулась, узнав, что какие-то люди используют мои личные вещи и личные вещи моей сестры для получения наживы", - заявила она. Представитель Пэрис Хилтон по связям с прессой указал, что она требует закрытия сайта и хотела бы, чтобы все ее вещи были ей возвращены.