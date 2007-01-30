Семейка Бэкхемов

Дэвид и Виктория Бэкхем – семья-мегабрэнд – умеет продавать все: слова, одежду, духи, забитые голы, сплетни, солнцезащитные очки и просто собственные появления на публике. Причем работать в паре у звездного семейства получается также слаженно, как и по отдельности, на что они в очередной раз и решили сделать ставку. Их деятельность может раздражать или восхищать, но факт остается фактом: Виктория по-прежнему числится в «иконах стиля», а Дэвид фигурирует в мечтах миллионов девушек планеты. О них хотят знать абсолютно все, и вскоре страждущие фанаты получат такую возможность. Бэкхемы планируют запустить собственное реалити-шоу: недавно они приняли предложение американского канала Fox. Кроме того, Дэвид на днях подписал контракт с лос-анджелесским футбольным клубом Galaxy, и начало работы в новой команде также станет частью «реального» телесериала. Формат передачи будет построен по принципу другого известного реалити-шоу – «Семейка Осборнов», благодаря которому музыкант Оззи Осборн и его домочадцы стали самой популярной семьей в Штатах. Возникает вопрос, зачем подобное шоу Дэвиду и Виктории нужно вообще: складывается ощущение, что у них вовсе не осталось личного пространства, настолько часто их лица мелькают в СМИ. Однако, на самом деле все совсем не так. Как признались супруги, в Америке, куда они недавно переехали, их популярность весьма низка, и собственное реалити-шоу поможет устранить данную проблему.