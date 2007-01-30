Бондарчук экранизирует Стругацких за 25 миллионов долларов

Новый фильм Федора Бондарчука - экранизация романа братьев Стругацких "Обитаемый остров" - будет стоить 25 миллионов долларов. 10 миллионов из этой суммы будут потрачены на рекламу и продвижение картины, сообщают "Ведомости". Начало работы над картиной, которую продюсируют Александр Роднянский и Сергей Мелькумов, намечено на 10 февраля 2007 года. Производство фильма, который будет разбит на две части, займет около двух лет. Финансировать проект его создатели предполагают из нескольких источников. Так, 7 миллионов долларов в него вложит Эдуард Шифрин, совладелец канадской компании Midland Group, занимающейся инвестициями в промышленность. Кроме того, продюсеры рассматривают предложения от коммерческих банков, в частности от "Экспо-Банка", вложившего средства в "Жару" - последний проект Art Pictures Studio (продюсерской группы, в которую входит Федор Бондарчук). Федеральное агентство по культуре и кинематографии может выделить картине около миллиона долларов на каждую из частей.