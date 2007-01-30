Продюсер U2 занялся группой Coldplay

Новый альбом популярной британской группы Coldplay продюсирует Брайан Ино, сообщается на сайте Music News. Созданная в 1998 году группа Coldplay успела выпустить три полноценных альбома, последний из которых, X&Y, появился в 2005 году. В данный момент коллектив записывает песни для четвертой пластинки в своей студии в Лондоне. "Трэки звучат очень оригинально и сильно отличаются от того, что группа делала ранее" - заявил Ино. В феврале 2007 года Coldplay отправится в тур по Латинской Америке. Предполагается, что именно там музыканты впервые исполнят перед публикой песни с нового альбома, сообщает Lenta. Ино, начавший карьеру как один из участников английской группы Roxy Music в 1971 году, известен прежде всего как музыкальный теоретик и изобретатель современного эмбиента. Кроме того, Ино работал в качестве продюсера со многими известными коллективами, включая Talking Heads и U2.