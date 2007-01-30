На Подоле откроется выставка, посвященная Мао Цзедуну

1 февраля в 17.00 в Музее Одной Улицы открывается выставка «Мао – Великий Кормчий», посвященная Мао Цзэдуну – выдающемуся китайскому деятелю и его эпохе. Об этом "Киевскому порталу" сообщили в пресс-службе музея. В экспозиции впервые в Киеве будут представлены подлинные плакаты времен «Большого Скачка» и культурной революции в Китае, маоистская атрибутика, прижизненные издания сочинений Мао Цзэдуна, его личные вещи и прочее. Имя Мао Цзэдуна прочно вошло в историю как имя одного из величайших властителей уходящего столетия. Был он и полководцем, и философом, и поэтом, и политиком. С ним связаны трагедии «Большого Скачка» и культурной революции, унесшей жизни сотен миллионов китайцев. Именно ему обязан своим существованием коммунистический Китай, независимый как от Советского Союза, так и от стран Запада. Для миллионов китайцев Мао Цзэдун остается Великим Кормчим, чей авторитет непререкаем. Независимо от оценки жизни и дел Мао Цзэдуна нельзя отрицать одного – он был личностью неординарной и выдающейся, прирожденным лидером и умелым политиком, одним из тех, кто сформировал ХХ век. Выставка работает с 12:00 до 18:00, выходной - понедельник Адрес музея – Андреевский спуск 2 б.