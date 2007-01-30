Гарик Сукачев вернулся из Лондона в «Точку»

Выступление Гарика Сукачева и "Неприкасаемых" на Трафальгарской площади увидели сразу 80 тысяч зрителей. Несмотря на то, что ребята закрывали фестиваль и организаторы дали сыграть всего десять минут вместо сорока, а потом просто вырубили звук на сцене. 2 февраля "Неприкасаемые" дадут концерт в "Точке". Погода в Лондоне была чудесная, - рассказывают музыканты. И готовятся к ответственному концерту в "Точке". Группа "Неприкасаемые" "появилась на свет" летом 1994 года. Стартовый состав команды выглядел очень внушительно: в состав группы вошли такие известные музыканты как Сергей Воронов (лидер "Crossroads") - гитара и губная гармоника, Анатолий Крупнов (лидер "Черного обелиска") - бас-гитара, Павел Кузин ("Браво") - барабаны, Рушан Аюпов ("Бригада С") - клавишные и баян, Алексей Ермолин ("Бригада С" и "Доктор Ватсон") - саксофоны, и Александр Казанков - этнические флейты. Вскоре за барабанами Кузина сменил Александр Косорунин - один из лучших российских барабанщиков ("Каскад", "Маршал", "Академия Рока", "Воскресенье", "Черный Кофе", "Рондо", "Лига Блюза", "Zoom" Артура Беркута, "Треф", "Вольный стиль" и др.). С самого начала группу ожидал успех: первый же альбом "Неприкасаемых" сразу стал популярным, а лирические темы - "Напои Меня Водой" и "Ольга" - до сих пор считаются одними из лучших песен о любви и постоянно исполняются на концертах группы. В общем, ребят заметили, оценили и в каком-то смысле даже полюбили. Доказательством того, что "Неприкасаемых" признали, стало их участие в Московском международном рок-фестивале "Европа-плюс" на стадионе "Динамо", где музыканты удостоились чести выступать на одной сцене с "Deep Purple" и "Status Quo". Это было в июне 1996 года. А спустя почти два года Сукачев и компания пели уже в легендарном лондонском зале "Астория" и общались с Севой Новгородцевым в прямом эфире английского Би-Би-Си. Спустя год многогранный талант Сукачева проявился в новой ипостаси: лидер "Неприкасаемых" дебютировал в роли кинорежиссера, сняв полотно под названием "Кризис среднего возраста". Саундтрек к фильму был написан самим Гариком. На этом "киношные изыскания" Сукачева не закончились, в результате чего появился еще один "шедевр" - "Праздник". Получилась интересная рокировка: фильм снял музыкант Сукачев, а музыку к нему написал известный режиссер Петр Тодоровский. Сейчас Гарик Сукачев заканчивает съемки еще одного фильма "Дом солнца" - это психологическая драма по мотивам повести Ивана Охлобыстина. Сюжет таков. Саша, первокурсница из благополучной семьи советских дипломатов, встречает любовь среди гонимых обществом хиппи. Саша ссорится с перспективным женихом, обманывает родителей и отказывается от долгожданной поездки заграницу ради того, чтобы быть рядом с лидером хиппи по имени Солнце. Случайно оказавшись среди участников демонстрации хиппи, Саша попадает в милицию. Солнце вызволяет неудачливых демонстрантов и увозит Сашу из Москвы навстречу приключениям, новым друзьям, к единственному в мире Дому Солнца. Их любовь неподвластна железному режиму, но… открыв Саше новый мир, Солнце не может остаться с ней. Саша возвращается в Москву одна, но ее душа навсегда останется домом Солнца. На данный момент Гарик Сукачев и "Неприкасаемые" - это один из самых профессиональных рок-коллективов страны, Гарик - один из самых узнаваемых фронтменов.