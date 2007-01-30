«А-Студио» получила «Платиновый Тарлан»

Группа «А-Студио» 27 января получила награду «Платиновый Тарлан» - торжественная церемония вручения Независимой общенациональной премии "Тарлан" Клуба меценатов Казахстана в седьмой раз прошла в Алма-Ате, городе, где родилась группа «А-Студио». «Нас наградили высшей степенью этой премии в номинации «музыка», - рассказал корреспонденту Intermedia бас-гитарист коллектива Владимир Миклошич. – Сама награда представляет собой фигуру летящего мужчины. Этот приз особенно важен для нас, потому что это – первая официальная награда, которую нам вручили на родине».