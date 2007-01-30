Дима Билан встретился с дочкой Игоря Крутого

Разгуливая по улицам города, Дима столкнулся со своей бывшей возлюбленной - дочкой Игоря Крутого. Два года назад Дима Билан оставил свою девушку Настю Винокур - дочь Владимира Винокура - ради шикарной брюнетки Вики, дочери другой знаменитости - композитора Игоря Крутого. Напомним, с Викой Дима познакомился на музыкальном фестивале «Новая волна» в Юрмале. Они с первого взгляда понравились друг другу, и Вика даже снялась в одном из клипов Билана. Правда, роман Димы с «крутой» девушкой был непродолжительным. Сейчас Билан встречается с моделью Леной Кулецкой. Но на днях Дима случайно встретил свою старую любовь, пишет "КП". Молодые люди столкнулась на улице в Нью-Йорке, где позавчера прошел концерт Билана. Вместе с продюсером Яной Рудковской певец сейчас пытается раскрутиться на Западе. Встретив Вику, у которой в Нью-Йорке есть квартира, Дима обменялся с экс-возлюбленной телефонами и обещал ей позвонить по приезде в Москву.