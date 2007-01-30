Пугачева купит дом в Майами за $2 000 000 при помощи экс-зятя

Примадонна сейчас продает квартиру в Цюрихе, потому что уже подыскала себе домик за 2 миллиона долларов с видом на океан в Майами неподалеку от виллы Игоря Крутого. По слухам, звезда планирует там отдыхать с внуками летом. Напомним, несколько лет назад Алла Борисовна избавилась от двух квартир в престижной высотке в районе Майами-Бич. В начале 90-х многие отечественные звезды обзавелись жилплощадью в Америке. Там сейчас проводят свои отпуска Анжелика Варум с Леонидом Агутиным, Наташа Королева, Игорь Николаев и многие другие артисты. Алла Борисовна, продав жилплощадь в Америке, купила тогда квартиры в Швейцарии (по слухам, в клинике неподалеку от Цюриха звезда делала пластическую операцию) и в Израиле. - Сейчас Пугачева опять хочет купить недвижимость в Майами - Кристина же с мужем теперь там часто бывают, а Алле Борисовне неудобно у зятя гостить, - поделился с корреспондентом «КП» источник из окружения Пугачевой. - У Миши (Михаил Земцов, муж Орбакайте. - Прим. ред.) небольшой дом, человек он небогатый. Никита Пресняков в этом году хочет уехать учиться вокалу в Штаты. Якобы с деньгами на покупку виллы Пугачевой вызвался помочь экс-зять Руслан Байсаров. Бизнесмен в последнее время повсюду сопровождает бывшую тещу. А ведь после его скандального разрыва с Орбакайте Примадонна даже не желала слышать имя Байсарова. Но Руслан все-таки нашел ключик к сердцу Пугачевой. Два года назад бывший зять подарил Алле Борисовне семикомнатную квартиру в Филипповском переулке. Прима с радостью съехала из гостиницы «Балчуг», где жила полтора года, в новые апартаменты с фонтаном и зимним садом. А на днях охранники дома Аллы Борисовны рассказали, что Руслан купил этажом выше тещи себе квартиру. Кстати, поговаривают, что Байсаров порвал с моделью Алиной Цивиной, родившей ему сына Элмана и разрушившей брак с Орбакайте. Помимо двоих сыновей, у Руслана растет еще дочь Камилла от первой жены Татьяны Ковтуновой. Говорят, Руслан - весьма заботливый отец и никогда не отказывает матерям своих детей в финансовой помощи. Состояние Байсарова специалисты оценивают в $200 миллионов. Немудрено, что бизнесмен преподносит теще и сыну щедрые подарки: Алле Борисовне - ключи от квартиры, а теперь и дом, а сыну Дэни, которого ему родила Орбакайте, - настоящий остров на день рождения. Родственники Байсарова рассказали, что в период брака с Орбакайте Руслан настаивал, чтобы Кристина приняла ислам. Но она не решилась. Тогда родня Байсарова настояла на том, чтобы Кристина стала женой Руслана по мусульманским обычаям - над влюбленными прочитали никах. А так как Кристина - единственная законная жена Руслана по мусульманским обычаям, то Байсаров до сих пор, как говорят в тусовке, надеется вернуть Орбакайте. Мол, поэтому и к теще поближе подбирается и такими подарками Аллу Борисовну заваливает.