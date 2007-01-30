Оральный секс с Владом Топаловым

Похоже, Влад Топалов переплюнул знаменитую своими сексуальными похождениями Бритни Спирс. В Интернете появились ролики из домашнего видео певца, на которых четко видно, как некая брюнетка занимается с артистом оральным сексом. Режиссером-постановщиком и оператором ролика выступил сам Топалов. Секс-оргию Влад снимал на свой мобильный телефон. В кадре четко видна его правая рука с эксклюзивной татуировкой. Напомним, что этим летом Владик сделал наколку в честь своей уже бывшей девушки Юли Волковой. На предплечье певца наколото имя «татушки» на языке хинди. Порноролик попал в Интернет благодаря рассеянности Топалова. Некоторое время назад у певца украли мобильный телефон, где у него хранилась вся эта «клубничка». Как стало известно «ТД», главная героиня порноролика – давняя знакомая Топалова и горячая почитательница его огромного таланта по имени Настя. Девушка долго добивалась благосклонности певца. А получив допуск к телу, уж никак не могла рассчитывать, что их совместное интимное видео попадет в Интернет. О том, что Влад снимает ее на мобильный телефон, Настя прекрасно знала. Сейчас сам Топалов пребывает в большой растерянности. По крайней мере, известие о том, что его достоинство сможет теперь оценить любой пользователь Интернета, ввергло его в состояние ступора. - Я ничего комментировать не буду, - говорит Влад. – Собственно, тут и комментировать нечего! Да, у меня действительно украли телефон, и там были интимные фото и видеоролики, но это все моя частная жизнь!!!