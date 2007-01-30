Кочеткова идет в школу

Звезда фильма «Жара» Настя Кочеткова подыскивает для себя хорошую кулинарную школу. Молодая мама призналась, что здорово готовит, но намерена довести свой талант до совершенства. - Я настоящий ас в грузинской кухне, но мне хочется уметь делать все: итальянские блюда, китайские деликатесы, - говорит Кочеткова. Хотя куда важнее ей сейчас было бы научиться готовить простые русские кушанья – у звезды подрастает дочка Маша, которой требуется правильное питание, пишет газета «Твой день». 18-летняя Настя рассказала, что ее страсть к готовке передалась по наследству: дедушка артистки был шеф-поваром одного из самых авторитетных московских ресторанов.