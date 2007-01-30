ШОК! Наталья Могилевская серьезно травмирована

Плачевно закончился для Игоря Кондратюка («Караоке на Майдане») и Натальи Могилевской отдых во французских Альпах. Кондратюк решил в качестве подарка своему среднему сыну Даниилу презентовать поездку в Европейский Диснейленд, а после всей семьей отправится покататься на лыжах в горы. - Я впервые в жизни катался на горных лыжах, - признается Игорь. – В последний день перед отъездом решил показать класс и взобрался на самую опасную горку. Причем, буквально за день до этого здесь же получила травму Наталья Могилевская, которая тоже отдыхала на этом горнолыжном курорте. Я же в самом конце спуска упал и получил разрыв связок на левой руке. Наталья Могилевская во время экстремального спуска растянула связки на ноге. На некоторое время врачи наложили певице шину и порекомендовали полный покой. Но Могилевская оказалась непослушным пациентом, и решила, что она не может бросить «шансовиков» на произвол судьбы и на этой неделе уже явилась на съемки музыкальной программы. Игорь Кондратюк, несмотря на травму, тоже в воскресенье оказался на «боевом посту» в «Караоке на Майдане».