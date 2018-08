Брэд Питт обратился к папарацци

В свете последних событий (смерть матери Анджелины Джоли) Брэд Питт находится в плохом расположении духа. Вездесущие папарацци поджидали Брэда Питта (Brad Pitt) на пороге его офиса в Западном Голливуде. Перед объективами фотокамер актер появился вечером, Питт явно спешил на очередную встречу, в руках у него была книжка Рона Хансена (Ron Hansen) "Убийство Джесси Джеймса Трусом Робертом Фордом" (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford). Пребывая в плохом настроении, Брэд Питт, обращаясь к папарацци, сказал: " Вы, парни, невероятны!" Брэд Питт сыграет знаменитого бандита и героя вестернов Джесси Джеймса (Jesse James) в не имеющем пока названия вестерне. Ставит его Эндрю Доминик (Andrew Dominik) по книге Роберта Хансена «Убийство Джесси Джеймса Трусом Робертом Фордом» (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford). Питт будет также продюсировать историю о знаменитом бандите, славившемся своим буйным нравом и убитом юным членом своей банды Робертом Фордом (Robert Ford). Тот, придя в банду, позавидовал славе считавшегося самым быстрым стрелком Джеймса и решил прославиться, убив его, но выстрелил в спину, после чего был всеми и навсегда заклеймен трусом. Кто сыграет Форда, пока не решено. Образ Джеймса на экране ранее воплощали такие звезды, как Роберт Вагнер (Robert Wagner), Клейтон Мур (Clayton Moore), Роб Лоу (Rob Lowe), Крис Кристофферсон (Kris Kristofferson) и Колин Фаррелл (Colin Farrell).