Робби Уильямс поет о Мадонне

Новый сингл Робби Уильямса “She's Madonna”, записанный вместе с легендарными Pet Shop Boys, вновь покажет певца с неожиданной и даже шокирующей стороны. Режиссером клипа стал известный швед Йохан Ренк (участник коллектива Stakka Bo), который работал с Бейонс, The Streets и, собственно, с самой Мадонной. В новом видео Робби (Robbie Williams) предстанет в образе трансвестита на приеме у психоаналитика, а также развлекающим необычную публику в одном из ночных клубов. Клип снимался осенью прошлого года в Лос-Анджелесе - в нем приняли участие самые известные американские травести-звезды, в том числе одну из ролей исполнил Алексис Аркетт (брат актеров Патрисии, Розанны и Дэвида Аркеттов). Видео доступно на сайте Робби robbiewilliams.com.