Гвен Стефани в очередном музыкальном мероприятии

Побывав на вручении в Каннах, Гвен Стефани готовится к новому событию в мире музыки. На следующей неделе Гвен Стефани (Gwen Stefani) будет учавствовать в телешоу MTV TRL Spankin' New Music Week . В прошлом году гостями этого шоу стали певица Пинк (Pink) и рэппер Чамиллионер (Chamillionaire). А пока в свободное время певица устраивает прогулки с ее 8-месячным сыном Кингстоном (Kingston). Напомним, что Гвен Стефани недавно появилась на вручении музыкальной премии NRJ Music Awards в Каннах. Вручение престижной французской премии состоялось 20 января. Среди номинантов NRJ Music Awards были Кристина Агилера, Пинк, Шакира, Джастин Тимберлейк и многие другие. После окончания вручения музыкальной премии NRJ Music Awards во Франции к Гвен присоединился ее 8-месячный сын Кингстон (Kingston).