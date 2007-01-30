Группе «Звери» запретили рекламировать Pepsi

Российская Федеральная антимонопольная служба запретила рекламный ролик Pepsi, в котором приняла участие популярная группа "Звери". По сюжету группа молодых людей в ночное время во дворе многоэтажного жилого дома играет на музыкальных инструментах и пьет Pepsi. Громкая музыка мешает людям, однако это не останавливает нарушителей спокойствия. После того, как группе "Звери" в рекламном ролике делают замечание, молодые люди начинают играть с использованием звукоусиливающей аппаратуры. Именно этот факт, согласно сообщению пресс-службы ФАС, может рассматриваться как административное правонарушение - нарушение покоя граждан и тишины в ночное время, а согласно федеральному закону "О рекламе", "реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий и призывать к насилию и жестокости", передает "КоммерсантЪ". Стоит отметить, что рекламный ролик Pepsi с участием российской группы "Звери" привлек внимание ФАС еще в 2006 году, а теперь на его демонстрацию на телевидении будет наложен запрет, а в адрес "Пепсико Холдингс" выдано предписание об устранении нарушений. При этом представители компании никак не комментируют постановление антимонопольной службы России и возникшую ситуацию в целом. Роман Билык, лидер группы "Звери", известен не только как музыкант, но и как писатель. Некоторое время назад он выпустил первую часть своей биографии "Дожди-пистолеты", а вторая часть издания будет готова в начале 2008 года. Главными темами повествования Романа Билыка стали любовь, дружба и творчество.