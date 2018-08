Выходит в свет музыкальный сборник-посвящение Энио Морриконе

Звезды музыки выпускают сборник-посвящение легендарному композитору Энио Морриконе. Среди принявших участие – группа Metallica, Селин Дион, Брюс Спрингстин и другие. Диск, который носит название We All Love Ennio Morricone выйдет 20 февраля 2007 года, а музыка, записанная на нем, является современной обработкой известных мелодий музыканта. Музыканты из легендарной группы Metallica переиграли тему The Ecstacy Of Gold, которая звучала в классическом "спагетти-вестерне" режиссера Серджио Леоне (Sergio Leone) "Хороший, плохой, злой" (Il Buono, il brutto, il cattivo, 1966), сообщает @Music. Роджер Уотерс (Roger Waters), бывший участник Pink Floyd, записал свою версию Lost Boys Calling, а Брюс Спрингстин (Bruce Springsteen) исполнил на свой манер тему Once Upon A Time In The West. Кроме того, музыка Энио Морриконе из вышеупомянутой ленты The Good, The Bad and The Ugly будет интерпретирована Куинси Джонсом (Quincy Jones) и Хэрби Хэнкоком (Herbie Hancock). Кроме выпуска диска, своим выступлением порадует и сам Энио Морриконе, который даст концерт третьего февраля 2007 года в США. Вместе с ним выступят как вышеперечисленные артисты, так и другие музыканты, коих на мероприятии в Radio City Music Hall ожидается более 200. Энио Морриконе выступит в качестве дирижера оркестра, состоящего из 100 инструментов в сопровождении хора Canticum Novum Singers, также состоящего из 100 человек. Эннио Морриконе получил мировую известность благодаря саундтрекам к популярным в 1970-х годах "спагетти-вестернам" режиссера Серджио Леоне. Его произведения звучат и в фильмах современности, в том числе - в фильме Квентина Тарантино "Убить Билла". Всего музыка итальянского композитора прозвучала в более чем 400 лентах.