Анджелина Джоли собирается сыграть Джеймса Бонда

Голливудская актриса Анджелина Джоли заявила, что собирается попробовать свои силы в качестве секретного агента британской разведки Джеймса Бонда. По ее словам, если ей не позволят стать первым женщиной-шпионом в легендарном сериале о приключениях Агента-007, она "с удовольствием станет подружкой Джеймса Бонда или главным злодеем киноэпопеи". Ранее планировалось, что Анджелина Джоли сыграет роль в последней экранизации произведения Яна Флеминга, "Казино Рояль", однако планы пришлось изменить из-за беременности звезды Голливуда, и на ее место была взята другая актриса – Ева Грин, сообщает China Dialy. Насколько это предложение придется по вкусу продюсерам 22-й ленты о приключениях Джеймса Бонда, на место которого, стоит отметить, уже заявлен Дэниел Крэйг, получивший признание за свою роль Агента-007 не только со стороны общественности и критиков, но и со стороны одного из своих предшественников – Пирса Броснана, станет известно позднее. В настоящее время Анджелина Джоли переживает большую утрату – скончалась мать актрисы, Маршелин Бертран. 55-летняя женщина в течение шести лет страдала от рака, а на днях скончалась в одной из клиник в Лос-Анджелесе. Поддержку в трудную минуту Анджелине Джоли оказали ее гражданский супруг Брэд Питт и брат актрисы, Джеймс Хэйвен. Дата проведения похорон, которые пройдут в частном порядке, уже известна, однако не сообщается. Сразу после траурной церемонии пара планирует вернуться в свой новый дом в Нью-Орлеане, где, кроме того, проходят съемки нового фильма с участием Брэда Питта – "Забавный случай с Бенджамином Баттоном" (The Curious Case of Benjamin Button), который выйдет на экраны в 2008 году.