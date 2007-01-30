Скандал! Мурат Насыров изменял жене с Евой Польной

Настоящим потрясением стала для всех трагическая гибель 37-летнего певца Мурата Насырова, разбившегося вечером 19 января в результате падения с 5-го этажа. Его жена Наталья Бойко и директор Александр Скурихин поспешили объявить, что это был несчастный случай. Якобы Мурат поправлял на балконе телевизионную антенну и случайно сорвался. Однако представители правоохранительных органов пришли к заключению, что певец совершил самоубийство. По их информации, он находился в состоянии наркотического опьянения и перед тем, как выброситься с балкона, выкрикивал, что разговаривал с Богом и со своим погибшим другом - гитаристом группы «А-Студио» Багланом Садвакасовым, погибшим в автокатастрофе 2 августа 2006 года, пишет «Экспресс газета». - Мурат жил неподалеку от меня, и я приехал к его дому буквально через полчаса после трагедии, - поведал певец Феликс Царикати, друживший с Насыровым со времен их участия в конкурсе «Ялта-91». - Место его падения уже было огорожено лентами, и милиция никого к нему не подпускала. Я со слезами на глазах стал объяснять, что это мой друг. Но меня все равно выпроводили оттуда. Говорили, будто Мурат упал с иконой в руках. Действительно, рядом с ним валялись какие-то сломанные рамки. Но это были рамки не от иконы, а от обычного портрета. Сам Мурат почему-то был одет в концертный костюм. Все это мало было похоже на несчастный случай. Ну кто полезет поправлять антенну в концертном костюме и с портретом в руках?! Да и нет на том балконе, откуда он упал, никаких антенн. И почему жена настаивает на версии о несчастном случае? Я до сих пор в шоке. От Мурата такого никак не ожидал. Мы с ним общались перед Новым годом. Он был в абсолютно нормальном состоянии. Разговоры насчет его невостребованности как артиста - полный бред. Да, он редко появлялся на телеэкране. Ну и что? Его и так знали и любили. Он готовил альбом. 2 марта собирался вместе со мной и другими друзьями ехать в Алма-Ату с большой концертной программой. То, что говорят про наркотики, тоже вызывает у меня серьезные сомнения. Я его знаю очень давно и никогда не замечал ни малейших признаков. Странно мне слышать и про его предсмертные мистические заявления. У него отец - имам. И сам он мусульманин. Может, его вовлекли в какую-то секту или кто-то зомбировал? Ну не мог он сам совершить такое. Как ни странно, предположение о возможной причастности к случившемуся неких сектантов оказалось отнюдь не таким абсурдным, каким могло показаться на первый взгляд. - Недавно Мурат записывал у нас на студии песню вместе с «Динамитом», и ребята тоже говорили, что он им втирал про какие-то видения и про общение с Богом, - рассказал Александр Толмацкий. - На мой взгляд, он мог набраться этой хрени от своего продюсера Армана Давлетьярова. Еще когда мы вместе работали в компании «Медиа-Стар», Арман входил в организацию сектантского типа. И под угрозой увольнения заставлял посещать ее всех сотрудников нашей компании вплоть до секретаря. Все это делалось под эгидой сплочения коллектива. Как мне потом жаловались сотрудники, их там запирали на несколько дней и безостановочно внушали какую-то ересь. После этого у людей крыша съезжала. На этой почве у нас с Арманом начался конфликт. В итоге он затусовался с Александрой Буратаевой из «Молодежного единства» и, переманив часть артистов из «Медиа-Стар», создал свою продюсерскую компанию «Музыкальное единство». Продолжал ли он потом водить народ в эту секту - мне неизвестно. Но во времена «Медиа-Стар» Арман и Насырова туда затаскивал. К сожалению, вполне правдоподобно выглядело и предположение, что певец мог потерять контроль над собой вследствие злоупотребления алкоголем и наркотиками. - Не могу сказать, что Насыров появлялся на каждой тусовке пьяным или обдолбанным, как Шура и некоторые другие артисты, но мне доводилось видеть его в совершенно невменяемом состоянии, - признался продюсер Александр Валов. - Особенно меня потряс один случай, произошедший на теплоходе во время празднования дня рождения продюсера Владимира Золотарева. Уж не знаю, чем конкретно тогда Насыров себя одурманил, но в итоге он дошел до того, что затащил на крышу теплохода солистку «Гостей из будущего» Еву Польну и у всех на глазах начал заниматься с ней сексом. Как они не навернулись с этой крыши... Накануне гибели, в ночь с 18 на 19 января, Мурат Насыров присутствовал на вручении премии «Russian Dance Music Awards» (RDMA) в модном столичном клубе «Дягилев», где, по свидетельствам очевидцев, почти все гости находились под «кайфом». - В «VIPах» какие-то «мутные» люди крутились по большей части, - сообщал в своем интернет-дневнике некий dimantip. - В ложах верхних, как бенуар в Большом театре, сидела какая-то а-ля элита - почти все под «белым», да-да, под «кокой». Большинство вообще не понимало, что происходит и «че это ваще на всех экранах написано «RDMA». Они просто пришли, как обычно, в клуб «белого занюхать да выпить че-нить», а тут премия какая-то… Одну из номинаций должна была вручать Малиновская, но сказали, что у нее сопли… Насыров вместо Малиновской вручал. Пропиарил себя по полной. Забыл, зачем вообще вышел на сцену. Рассказал, что у него свадьба 21 марта (с Натальей Бойко певец 15 лет жил в гражданском браке. - М.Ф.), толкал что-то про пожелания всем дамам в новом году, чтоб им купили самое красивое свадебное платье. В общем, все о высоком и совершенно не в тему вещал…