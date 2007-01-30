Иракли стал рыбаком-контрабандистом

Певец Иракли на днях вернулся из отпуска, который провел в городе Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах. Ласковое солнце, температура 20, что еще нужно после московских морозов? Правильно – приключения! Начало отдыха было многообещающим – Иракли заказал номер в пятизвездочном отеле с видом на море. Но, к сожалению, жить ему там не довелось. Дело в том, что хозяева отеля распознали в нем популярного певца и поселили в отдельное бунгало прямо на берегу моря. «Открываешь входную дверь, а у твоих ног плещутся волны», – восхищается певец. Сделав все, что полагается туристу (погулял, покупался, сходил в знаменитый «Будда-бар» и прокатился на колесе обозрения), он решил развлечься морской рыбалкой и дайвингом. И вот тут без приключений не обошлось – они случайно заплыли в воды Омана (соседнее с ОАЭ) государство. К счастью, пограничных катеров поблизости не было и, прихватив солидный улов, Иракли с друзьями уплыл обратно в Эмираты. «До этого я рыбачил только на съемках «Последнего героя», причем на этот раз мне везло гораздо больше, – рассказал он. – Мой главный трофей – самая настоящая барракуда, морская щука. Вернувшись домой, мы устроили из этой рыбы пир прямо на берегу моря».