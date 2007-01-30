Большие пуговицы и атласные воланы марки Boudicca взорвали Неделю Haute couture

Финальный день завершившейся в Париже Недели высокой моды ознаменовался коротким, но ярким показом от авангардного модного дома из Великобритании Boudicca, поразившего консервативную парижскую публику футуристическими формами и смелыми образами. Всего 11 уникальных моделей, талантливо скроенных из депрессивных темных тканей с редкими золотистыми и серебристыми вспышками, вызвали фурор в стенах старинного здания посольства Румынии в Париже, где проходило шоу. Каждая модель, представленная в заключительный день Недели Haute Couture, сшита в единственном экземпляре и стоит от 10 до 20 тысяч долларов. Несколько слоев черного кружева на облегающих фигуру платьях, приталенные костюмы с накладным поясом из переливающегося серебристыми красками атласа, платье-кимоно с поднятыми до ушей воздушными рукавами-воланами, строгие вечерние рубашки, застегнутые по самый подбородок на крупные пуговицы и украшенные серебряными цепочками, - коллекция по своему настроению больше всего напоминала традиции знаменитой "бельгийской шестерки", чьими основными акцентами всегда являлись минимализм, новаторство форм и предельно простые цвета. Лейбл Boudicca, основанный 10 лет назад выпускниками университета Миддлсекс Брайаном Киркби и Зоуи Броуч, всегда старался следовать по собственному бескомпромиссному пути, в большей степени стимулированному интеллектуальной силой и идеями, чем коммерческим успехом. Дебютная коллекция дизайнерской пары в Париже обозначила новый виток в истории модного дома – дом Boudicca стал пятым представителем Великобритании, допущенным до священного Синдиката моды, являющегося хранителем и единственным двигателем французской моды. После британских модельеров в Париже еще показали свои коллекции haute couture сезона весна-лето 2007 молодые дизайнеры Ришар Рене и Кэти Пилл. Парижский дом Richard Rene представил на суд собравшихся гостей несколько собственных интерпретаций легендарных маленьких черных платьев – на сей раз подчеркнуто сексуальных, с открытой спиной, глубоким декольте и интригующими вырезами выше колена и по линии плеч, а также три темно-синих вечерних модели со шлейфом и закрытыми рукавами-перчатками. Бывшая ученица дизайнеров A.F.Vanderfrost и Вивьен Вествуд бельгийка Cathy Pill уже не новичок на Парижской неделе моды. В октябре 2005 года она впервые представила свою коллекцию prêt-a-porter, а в этом году решила попробовать себя в более сложной и ответственной работе, создав оригинальную яркую коллекцию необычных по форме платьев-горшков с накладными принтами в стиле Basso&Brooke, по-детски наивных пальто на крупных пуговицах и интересно скроенных жакетов из серебристого атласа. Дополнив все образы смелыми для haute couture синими, желтыми и красными колготками и старомодными лакированными туфлями на низком каблуке, дизайнер, чьи коллекции уже продаются в Японии, Франции, Австрии, Кувейте и Бельгии, нарисовала образ беспечной школьницы, раньше времени стремящейся стать частью высшего общества.