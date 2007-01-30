Пенелопа Крус получила испанский Оскар

В воскресенье, в Испании состоялась церемония награждения испанской кинопремией имени Гойи – испанским эквивалентом Оскара. Лучшей картиной признано "Возвращение" Педро Альмодовара, а лучшей актрисой – Пенелопа Крус "Возвращение" – весьма реалистичная история о сильной женщине из маленького испанского городка – получила награды в 14 номинациях. Однако победителем по числу наград оказалась лента "Лабиринт Фавна" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо. Фильм удостоен семи наград, включая победу в номинации "Лучший сценарий". "Как режиссер, я отношусь к Испании с глубочайшим уважением, - заявил дель Торо, принимая награду. – А началось все с легкой руки Педро (Альмодовара)". На звание лучшей актрисы года вместе с Крус претендовали Мирабель Верду ("Лабиринт Фавна"), Марта Этура ("Darkbluealmostblack") и Сильвия Альбаскал ("La Dama Boba") Тем не менее Крус, номинированная на премию Американской киноакадемии, была в состоянии шока, услышав о свой победе: "Это очень важная для меня награда, - сказала актриса. – Я, конечно, постараюсь сейчас не расплакаться, но, знаете, я в полном смятении. Как бы мне хотелось, чтобы эти 30 секунд длились вечно…" "Я, конечно, постараюсь сейчас не расплакаться, но, знаете, я в полном смятении..." Забавно, что актриса, востребованная как у себя на родине, так и в Голливуде, считала и будет считать себя аутсайдером. Как выяснилось, Пенелопа ничего не имеет против умопомрачительных спецэффектов киноиндустрии, но все же опасается быть пойманной в ослепительные и обманчивые сети Фабрики грез. Напомним, что конкурентки на статуэтку Оскар у Пенелопы серьезные: Мерил Стрип, Джуди Денч, Хелен Миррен и Кейт Уинслет. Основной кандидаткой на премию считается Хелен Мирен (главная роль в фильме "Королева"): ставки на то, что золотая статуэтка достанется именно этой актрисе, составляют уже 12:1.