Волочкова страдает от ревности

Анастасия Волочкова недавно объявила о том, что уже летом собирается оформить официальный брак со своим гражданским супругом Игорем Вдовиным. Однако мама скандально известной балерины будущего зятя так до сих пор и не приняла. Возможно, это стало одной из причин, по которой Волочкова отложила свадьбу. Напомним, свадебное платье балерина сшила еще около двух лет и планировала устроить шикарное торжество в трех городах, но потом церемонию отменили. Вскоре после этого Анастасия рассказала о своей беременности, и через несколько месяцев у пары родилась дочь Ариадна. "У меня, конечно, были очень большие внутренние сомнения и проблемы, - признается Волочкова. - Не скрою, что они до сих пор есть у моей мамы. И она никак не может принять Игоря". Сама же Волочкова видит в роли своего спутника жизни только Игоря. "Я искала человека, который будет жить со мной одним миром и одной душой, - говорит Анастасия. - Этим человеком оказался Игорь. И все, что происходит с нами сегодня, — сплошной праздник". "У нас нет никакого быта. Игорь приходит вечером, и мы вместе делаем салат, - делится Волочкова. - Когда он видит, что я устала, у меня болит спинка, он сажает меня на диван, зажигает свечи. Сам обо всем хлопочет. Вчера приготовил какую-то фантастическую рыбу на пару. Он все для меня готовит без соли. Иногда я позволяю себе овощи — на пару или тушеные. А как он любит Аришу — об этом можно фильм снимать. Кстати, первое слово дочки было "папа". Мама же балерины так до сих пор и не поняла, насколько ее дочери хорошо, пишет газета "АиФ-Суперзвезды". "Увы, пока нет, - сетует Анастасия. - Понимаете, у мамы существует ревность, в том числе и творческая. Ведь это она создала мой проект — свободный, независимый. И сейчас ей трудно смириться с тем, что я не ее собственность, что я сама выстраиваю свою жизнь".