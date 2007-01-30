Пугающая худоба певицы Лолиты

Известная певица и телеведущая Лолита Милявская за последний месяц значительно уменьшилась в размерах. Это замечают не только люди из близкого окружения Лолиты, но и гости программы "Без комплексов", которую ведет артистка. Напомним, еще несколько месяцев назад в прессе появились слухи том, будто она решила избавиться от лишних килограммов с помощью тайских таблеток. Известный в кругах шоу-бизнеса диетолог Маргарита Королева даже на всякий случай предостерегала от злоупотреблений. "Многие мои пациенты до встречи со мной употребляли таблетки, которые использует Лолита, - говорила диетолог. - Это очень сомнительный препарат. Им можно запросто искалечить свое здоровье. Когда человек начинает принимать данные таблетки, ему совсем не хочется есть, в результате чего организм не получает нужных ему питательных веществ, со временем происходит истощение. Ну а если их резко бросить употреблять, то может случиться все, что угодно". Правда, сама телеведущая слухи о своем пристрастии к сомнительным средствам со смехом опровергла. Однако теперь ей, кажется, не до смеха. У Лолиты заметно похудели руки, но особенно сильно резкая потеря веса сказалась на лице певицы. Говорят, теперь у певицы явственно проступают скулы. Пугающая худоба певицы уже стала поводом для новых разговоров о том, что это может привести к проблемам со здоровьем. По всеобщему мнению, Лолита стала раздражительной и позволяет себе срываться на гостях передачи. Скорее всего, причиной такого состояния телезвезды стал продолжительный стресс. В последнее время она работает на износ, а съемки ток-шоу "Без комплексов" идут даже по ночам.